Медведев выразил благодарность хоккеистам сборной РФ за игру на МЧМ

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил благодарность игрокам сборной России по хоккею за игру на молодежном чемпионате мира. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодежном чемпионате мира", – заявил Медведев.

Ранее российские хоккеисты проиграли канадцам в финале МЧМ по хоккею. Таким образом, сборная России в десятый раз стала серебряным призером соревнования.

В четвертьфинале текущего розыгрыша россияне нанесли поражение команде Швейцарии. Всего на турнире сборная России одержала три победы и потерпела два поражения.

Для команды Канады это золото молодежного чемпионата мира стало 18-м по счету. Кроме того, канадцы выигрывали 11 серебряных и 6 бронзовых медалей соревнования.