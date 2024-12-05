Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза 5 декабря

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Владимир Путин проведет в четверг, 5 декабря, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что в этот день у главы государства будет целый ряд встреч непубличного характера.

Между тем 6 декабря Путин посетит Минск для участия в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Вместе с ним там будет находиться глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Лидеры двух стран обсудят ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия, а также концепцию безопасности Союзного государства. Помимо этого, Путин и Лукашенко проведут отдельную встречу.