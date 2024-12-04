Путин обсудит задачи на 2025 год на заседании Совета по нацпроектам

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обсудит задачи на 2025 год на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проведет в Кремле 5 декабря, передает "Газета.ру".

Главной темой заседания станет повестка национального развития Российской Федерации на 2025–2030 годы. С основным докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин.

На заседании в том числе оценят готовность правительства к реализации указа президента по национальным целям развития России на предстоящие пять лет.

Между тем, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, прямая линия и большая ежегодная пресс-конференция Путина пройдут во второй половине декабря. Он пояснял, что большая пресс-конференция будет совмещена с элементами прямой линии. Кроме того, президент ответит на собранные его командой вопросы граждан.

Спустя время пресс-секретарь российского лидера уточнил, что мероприятия традиционно состоятся в один из четвергов.