Песков сообщил, что Путин примет участие в "Елке желаний"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин традиционно примет участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Да. Планирует", – сказал Песков.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, которые оказались в трудной ситуации, детей с ограниченными возможностями, сирот, а также одаренных ребят.

Между тем проект "Зима в Москве", стартовавший 1 декабря, начался с благотворительной акции "Добрая елка". Каждый желающий может исполнить мечты детей, оставшихся без родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья или живущих в малообеспеченных семьях. Акция проходит уже в третий раз.

Кроме того, на территории креативного пространства "Хлебозавод № 9" 7 и 8 декабря пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". На нем гостей ожидают десятки благотворительных организаций, которые будут представлять свою продукцию и проводить мастер-классы. Все вырученные средства пойдут на помощь их подопечным.