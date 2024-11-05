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05 ноября, 16:46

Общество

Путин исполнил мечту внука потомственных оленеводов из ЯНАО

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин исполнил мечту внука потомственных оленеводов из Ямало-Ненецкого автономного округа Ростислава Пяка, который хотел увидеть старт космического корабля. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

Пяк посетил космодром Восточный, с которого стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б".

По данным пресс-службы губернатора округа Дмитрия Артюхова, участники поездки смогли побывать на экскурсии по космодрому. Они увидели процесс подготовки ракеты-носителя перед установкой на старт.

После этого глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов ответил на вопросы школьников. Он рассказал о выходах космонавтов в открытый космос, об их безопасности на орбите, о перспективах освоения космоса и анонсировал будущий проект орбитальной станции.

Ранее Путин подарил детский компьютер и плюшевого медведя дочери пригласившего президента РФ в гости сотрудника Тульского онкодиспансера Ярослава Швецова. Семья получила коттедж по программе поддержки медицинских работников. Во время осмотра дома гостями дочь Ярослава подарила Путину плюшевого зайца.

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