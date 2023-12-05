Более 256 тысяч вопросов поступило от россиян к прямой линии с Путиным

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Более 256 тысяч вопросов поступило от россиян к прямой линии с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Россияне спрашивали президента о выплатах военным в госпиталях, восстановлении "Северных потоков" и реакции на выполнение подчиненными распоряжений.

Ранее стало известно, что российский президент сам будет отбирать вопросы для прямой линии. По словам руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, сначала редакторская группа отберет самые актуальные вопросы, а затем предложат их лидеру РФ.

Прямая линия и итоговая пресс-конференция с Путиным состоятся 14 декабря, в ходе мероприятия президент подведет итоги года. По словам Пескова, это будет телевизионный формат прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией президента. Кремль начал принимать вопросы граждан для прямой линии с президентом 1 декабря.





Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 14 декабря