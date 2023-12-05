Песков сообщил об отсутствии конкретики в вопросе амнистии для женщин

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По вопросу амнистирования некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание в колониях, сейчас нет никакой конкретики. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вчера президент сказал, что этот вопрос заслуживает того, чтобы быть проработанным, поэтому это только предстоит еще рассмотреть", – ответил он на вопрос о том, какие конкретно категории женщин могут быть амнистированы.

Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что амнистию некоторых категорий женщин невозможно провести до конца 2023 года, поскольку оперативно решить этот вопрос не получится. По его словам, сперва нужно обсудить детали и выработать позицию, а уже потом выдавать конкретику.

Кроме того, Песков ответил отказом на вопрос о том, можно ли говорить сейчас о каких-либо персоналиях, которых могут включить в процесс амнистии.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил изучить вопрос амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание. Президент призвал подготовить и принять соответствующее решение по этой теме.

В Госдуме, в свою очередь, заявили, что власти уже прорабатывают вопрос об амнистии ряда категорий женщин, которые отбывают наказание.



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