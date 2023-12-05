Путин проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых" 5 декабря

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 5 декабря проведет заседание наблюдательного совета российского движения детей и молодежи "Движение первых". Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о планах главы государства на день, представитель Кремля сообщил, что сегодня Путин будет заниматься "делами молодежными".

"Он проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи ("Движение первых")", – рассказал представитель Кремля.

Накануне Путин вручил премию "Волонтер года" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Награду получила Наталья Аминьева, которая вместе с родными помогает военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации РФ на Украине. Женщина, ее дети, муж и родители самостоятельно изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжут носки.



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