Путин призвал не снижать объемы специализированной медпомощи в условиях ковида

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис
Владимир Путин призвал не снижать объема оказания специализированной медицинской помощи, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лауреатами премии волонтеров "Мы вместе".
"Это очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, врачей профильных чрезмерна, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по ряду специальностей", – считает президент.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что межведомственное взаимодействие помогло Москве легче справляться с COVID-19. Она отметила, что город наладил эффективную систему взаимодействия в социальной сфере с регионами, федеральными структурами, частным сектором и НКО. По словам Раковой, это стало ключевым фактором в борьбе с пандемией.
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