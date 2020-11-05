Омский губернатор не исключил отставки главы областного Минздрава

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Губернатор Омской области Александр Бурков не исключил, что после инцидента с госпитализацией пациентов в тяжелом состоянии, который произошел на прошлой неделе, возможно, будут приняты кадровые решения в отношении министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой. Об этом Бурков рассказал в интервью 12 каналу.
"Это именно взаимодействие Минздрава со скорой помощью, со стационарами ковидными. Мы получили такой сбой, такую преступную халатность", – сказал он.
Бурков напомнил, что в регионе проводится внутренняя проверка, а также проверка федерального Росздравнадзора, по итогам которой будут приняты кадровые решения.
"И эти решения коснутся как министра здравоохранения, так и других сотрудников этого ведомства", – отметил он.
Ранее стало известно, что Бурков отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову до окончания служебного расследования.
Ночью 27 октября две машины скорой помощи привезли больных в тяжелом состоянии к зданию Минздрава республики, поскольку не смогли передать пациентов в стационар. Это произошло из-за того, что больницы отказывались принимать пациентов.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил провести проверку после инцидента.
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