Путин в поздравлении Рахмону сообщил, что в ближайшие дни встретится с ним в Москве

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Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, который он отмечает 5 октября, и заявил, что в ближайшие дни встретится с ним в Москве. Об этом со ссылкой на опубликованный главой таджикского государства текст телеграммы сообщает ТАСС.

"В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности", – написал президент России.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан не пятнать честь таджикского народа и не допускать использования молодежи заинтересованными лицами. По его словам, молодежь должна быть воспитана таким образом, чтобы она поднимала авторитет и имидж Таджикистана на мировой арене.

