Путин заявил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом

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Украинский кризис не является территориальным конфликтом, ведь Россия является самой большой страной в мире, которая не ищет новые земли. Об этом Владимир Путин сообщил на заседании Валдайского клуба в Сочи.

"Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать – и Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса", – заявил он.

Президент подчеркнул, что этот вопрос намного шире и фундаментальнее, так как речь идет о принципах, на которых будет основываться новое мироустройство.

По его словам, прочный глобальный мир установится лишь в том случае, когда все страны будут чувствовать себя в безопасности. Они должны знать, что их мнение уважается, подчеркнул Путин.

В ходе своего выступления он также заявил, что на сегодняшний момент перед учеными, экспертами и политиками стоит задача по строительству нового мира. Российский лидер отметил, что на определяющих этапах миростроительства особую роль играют именно интеллектуалы.