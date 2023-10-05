Путин подписал указ о повышении зарплат судьям

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Зарплаты российских судей увеличили в 1,055 раза. Это следует из указа Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.

"Повысить в 1,055 раза должностные оклады судей", – говорится в документе.

Повышение окладов коснулось судей Конституционного, Верховного судов, а также федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судей субъектов страны.

Указ президента РФ вступил в силу с 1 октября 2023 года.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении зарплат бюджетников и госслужащих на 5,5%. Документ вступил в силу с 1 октября текущего года и затронул оклады специалистов.

