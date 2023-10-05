05 октября, 14:48Общество
Путин подписал указ о повышении зарплат судьям
Фото: depositphotos/andreyuu
Зарплаты российских судей увеличили в 1,055 раза. Это следует из указа Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.
"Повысить в 1,055 раза должностные оклады судей", – говорится в документе.
Повышение окладов коснулось судей Конституционного, Верховного судов, а также федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судей субъектов страны.
Указ президента РФ вступил в силу с 1 октября 2023 года.
Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении зарплат бюджетников и госслужащих на 5,5%. Документ вступил в силу с 1 октября текущего года и затронул оклады специалистов.
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