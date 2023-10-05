Ограничения на экспорт топлива будут сохраняться, пока это необходимо – Песков

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Запрет на экспорт бензина и дизеля из России будет сохранен до тех пор, пока это необходимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правительство не раз отмечало, что какой-либо дедлайн в этом вопросе не установлен, напомнил он, отвечая на вопрос, когда могут быть отменены ограничения.

По его словам, когда эта необходимость пропадет, будут рассмотрены иные меры.

Временный запрет на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива начал действовать с 21 сентября. Такое решение было принято для стабилизации ситуации с ценами на российском рынке.

Несмотря на запрет экспорта бензина и дизеля, в ближайшие дни в РФ может произойти очередное повышение цен на топливо, заявил в конце сентября финансовый аналитик Владислав Антонов. После запрета на экспорт биржевые цены на бензин и дизель упали в среднем на 20%, однако тут же вырос спрос, что и привело к повторному подорожанию, объяснил эксперт.

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