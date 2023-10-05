Путин поручил ввести регулирование цен на мазут для отопления в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поручил российскому правительству изучить вопрос введения регулирования цен на мазут, который поставляется для отопительного сезона. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент распорядился софинансировать из федерального бюджета расходы Мурманской области и других арктических регионов на подготовку отопительного сезона 2023–2024 годов. Кабмину поручено рассмотреть вопросы о компенсации понесенных субъектами РФ расходов, которые связаны с ростом цен на мазут.

Ранее стало известно, что в Москве в преддверии зимы подготовили все резервы по мощности и топливу. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, резерв по тепловой мощности составляет 47%, водоснабжению – 53%, системе водоотведения – 33%, электросетям – 19%, газоснабжению – 17%.

Сейчас теплом обеспечили 82% жилых домов и 88% социальных учреждений Москвы. Процесс подачи отопления займет не более пяти дней, уточнил Бирюков.

Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме