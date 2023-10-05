Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д

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Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Кремль.

Отмечается, что поручение дано кабмину РФ совместно с правительством Кемеровской области, а также с Российской академией наук и РЖД. Доклад ожидается до 1 марта 2024 года.

Перечень опубликован по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 16 августа.

Ранее сообщалось, что высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может быть построена до конца 2027 года. Протяженность транспортного объекта составит почти 630 километров.

Запустить ВСМ планируют до 2030 года. Уточнялось, что линия позволяет эксплуатировать поезда со скоростями от 200 до 400 километров в час. На сегодня в России подобных дорог нет.

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