Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом планируют завершить до конца 2027 года

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Высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может быть построена до конца 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Речь идет о выделенном железнодорожном пути между городами. Протяженность транспортного объекта составит почти 630 километров.

Как сообщили ранее в РЖД, стоимость проезда по ВСМ обойдется пассажирам немного дороже, чем на привычных "Сапсанах". Билет на такой поезд сейчас можно приобрести не менее чем за 4,5 тысячи рублей. Стоимость реализации проекта высокоскоростной магистрали оценивается в 1,7 триллиона рублей.



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