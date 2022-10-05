В Кремле не стали комментировать возможное присуждение Нобелевской премии мира Зеленскому

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать возможное присуждение Нобелевской премии мира президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Давайте комментировать, когда что-то куда-то уйдет, а не когда пишут, что это гипотетическая возможность", – передает ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что украинский лидер стал первым в перечне кандидатов на Нобелевскую премию мира 2022 года. После Зеленского идет лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, на третьем месте – народ Украины.

Имя лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу, 7 октября.

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