Путин предложил подумать о постройке АЭС на Дальнем Востоке

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Владимир Путин предложил подумать о постройке атомных электростанций на Дальнем Востоке в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Вчера тоже об этом с коллегами говорили", – заявил российский лидер.

До этого в ходе пленарного заседания ВЭФ, которое проходит во Владивостоке, Путин назвал Дальний Восток важнейшим фактором укрепления позиций РФ в мире.

Всего в Восточном экономическом форуме участвуют тысячи гостей из 76 стран, в том числе руководители 650 российских и 44 зарубежных компаний. Главными темами мероприятия стали вопросы развития Дальнего Востока, укрепление международного сотрудничества и новые логистические маршруты.

