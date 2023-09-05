Песков заявил, что сроки поставки 1 млн тонн зерна беднейшим странам не определены

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Сроки поставки одного миллиона тонн зерна беднейшим странам, которые Россия планирует реализовать совместно с Турцией и Катаром, пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, этого понимания нет", – ответил он на соответствующий вопрос.

При этом, по словам представителя Кремля, на практике уже реализуется инициатива, ранее озвученная Владимиром Путиным в отношении беднейших государств Африки. Речь шла о Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрее. Согласно заявлению российского лидера, туда будет бесплатно поставлено 25–50 тысяч тонн зерна.

Президент РФ, комментируя готовность страны направить один миллион тонн зерна в беднейшие страны месте с Турцией и Катаром, до этого отметил, что реализация подобного плана внесет вклад в решение продовольственных проблем Африки. Намерение присоединиться к инициативе с турецкой стороны подтвердил Реджеп Тайип Эрдоган.



В нескольких регионах РФ может быть дефицит зерна