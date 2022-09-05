Мишустин поддержал идею возродить практику цеховых врачей в РФ

Фото: Агентство "Москва"
Премьер-министр России Михаил Мишустин положительно оценил инициативу организовывать на предприятиях медицинские службы.
"Есть у вас хорошая инициатива – развитие производственной медицины и открытие небольшими предприятиями такой службы прямо на таких объектах. Давайте ее реализуем и, конечно, окажем содействие и тем компаниям, где уже есть соответствующие подразделения. Мы им поможем заключить соглашения с государственными организациями здравоохранения, тогда их работники смогут получать весь спектр необходимой помощи", – приводит ТАСС его слова.
Председатель правительства отметил, что можно говорить о возобновлении практики цеховых врачей для своевременного выявления признаков развития возможного профессионального заболевания.
Ранее Михаил Мишустин сообщил о расширении программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", участниками которых могут стать студенты-медики и выпускники медицинских колледжей и вузов из малых городов и сел.
Так, молодые врачи смогут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры – от 500 до 700 тысяч рублей. Выплаты для Дальнего Востока, Крайнего Севера и регионов Арктической зоны составят 2 и 1 миллиона рублей соответственно.
Мишустин рассказал, что еще 70 лекарств начнут производить в РФ в 2023 году
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