Ракова: в Кадровом центре ДЗМ продолжается обучение специалистов обновленных поликлиник

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около трех тысяч сотрудников обновленных поликлиник прошли обучение в Кадровом центре столичного департамента здравоохранения. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на базе центра была разработана отдельная обучающая программа для сотрудников обновленных поликлиник. Для врачей общей практики, педиатров и терапевтов проводят лекции, а для специалистов узкого профиля – специальные аппликационные тренинги для получения знаний по работе на новом оборудовании.

"А для всех сотрудников поликлиник также проводятся социально-психологические тренинги, чтобы отработать коммуникативные навыки и улучшить взаимодействие с пациентами и коллегами. В текущем году обучение по всем направлениям прошли около трех тысяч человек, а за все время реализации программы – уже порядка 7,8 тысячи человек", – рассказала Ракова.

В программу центра входят коммуникативные тренинги и экспресс-обучение по основным принципам работы в новых условиях. Кадровый центр столичного Депздрава оснащен свыше 1,1 тысячи единиц симуляционного и медицинского оборудования. Практические навыки ежедневно отрабатывают на 31 симуляционной станции.

Ранее сообщалось, что все оликлиники столицы оснастили цифровыми электрокардиографами с искусственным интеллектом. По словам Раковой, подключение нового оборудования к единой цифровой платформе здравоохранения позволит применять искусственный интеллект для расшифровки ЭКГ.

Она подчеркнула, что эта технология не заменяет врачей, но помогает им более оперативно и точно проводить расшифровку.

