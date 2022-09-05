Путин прилетел в Камчатский край для участия в молодежном экофоруме

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин прилетел в Камчатский край для участия в молодежном экологическом форуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин на Камчатке встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край". Там он проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.

Кроме того, президент проведет беседу с главой края Владимиром Солодовым.

Ранее Песков сообщил, что у Путина после Восточного экономического форума запланировано совещание также по экономике. При этом пресс-секретарь президента отметил, что оно пройдет в более широком контексте.

