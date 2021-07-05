Песков переадресовал вопрос о налоговой системе в правительство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил вопрос об обсуждаемой концепции донастройки налоговой системы в правительство, сообщает РИА Новости.

По его словам, это рабочий процесс, который происходит в правительстве.

"Конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там", – сказал представитель Кремля.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что правительство обсуждает концепцию так называемой донастройки налоговой системы на 2022–2024 годы.

Уточняется, что это может коснуться налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), акцизов, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также так называемого налога для богатых: речь идет о введении новых сборов, повышении старых, корректировке самой системы их уплаты. Например, в 2020 году уже повышался НДПИ для металлургов, однако теперь повысить планируют налоги на добычу других видов сырья, в том числе цветных металлов. А в случае с акцизами речь может пойти в том числе и о сахаросодержащих напитках.

Предполагается, что от того, получится ли пополнить бюджет дополнительными средствами, будет зависеть степень реализации стратегических инициатив правительства.