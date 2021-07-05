Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с крушением самолета

Фото: АР/Joint Task Force-Sulu

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с крушением военного самолета на острове Холо. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы военно-транспортного самолета ВВС Филиппин. Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв трагедии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате катастрофы", – говорится в телеграмме российского президента.

Военное воздушное судно разбилось в воскресенье, 4 июля, при посадке в провинции Сулу. На борту находились не менее 85 человек. По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что самолет не попал на взлетно-посадочную полосу.

Число погибших в результате катастрофы составило 47 человек. Как сообщил командующий ВС республики Сирилито Собеджан, при крушении пострадали 49 военнослужащих. Информация об их состоянии не раскрывается.