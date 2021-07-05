Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с крушением самолета

12:07
Фото: АР/Joint Task Force-Sulu
Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с крушением военного самолета на острове Холо. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы военно-транспортного самолета ВВС Филиппин. Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв трагедии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате катастрофы", – говорится в телеграмме российского президента.
Военное воздушное судно разбилось в воскресенье, 4 июля, при посадке в провинции Сулу. На борту находились не менее 85 человек. По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что самолет не попал на взлетно-посадочную полосу.
Число погибших в результате катастрофы составило 47 человек. Как сообщил командующий ВС республики Сирилито Собеджан, при крушении пострадали 49 военнослужащих. Информация об их состоянии не раскрывается.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: