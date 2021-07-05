Число погибших при крушении самолета на Филиппинах увеличилось до 47 – СМИ

Фото: Joint Task Force-Sulu via AP

Число погибших при крушении филиппинского военного самолета на острове Холо увеличилось до 47 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее стало известно о 45 погибших в результате крушения.

Как сообщил командующий ВС республики Сирилито Собеджан, при крушении пострадали 49 военнослужащих. Информация об их состоянии не раскрывается.

В данный момент обнаружены все находившиеся на борту пассажиры, добавил командующий.

Военное воздушное судно разбилось при посадке в провинции Сулу. На борту находились не менее 85 человек.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что самолет не попал на взлетно-посадочную полосу.