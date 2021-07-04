Число жертв крушения филиппинского военного самолета выросло до 45 – СМИ

Фото: Joint Task Force-Sulu via AP

В результате спасательной операции после крушения военного самолета С-130 ВВС Филиппин выяснилось, что жертвами ЧП стали 45 человек. Об этом сообщил телеканал CNN Philippines со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Среди пострадавших 42 человека погибли в самолете, еще три на земле. Кроме того, 49 военнослужащих были найдены живыми. В районе падения судна продолжается спасательная операция.

Военное воздушное судно разбилось при посадке на остров Холо в провинции Сулу. На борту, по предварительным данным, находились не менее 85 человек. Генерал вооруженных сил страны Сирилито Собехана сообщал, что трагедия произошла из-за того, что самолет не попал на взлетно-посадочную полосу.

