Число жертв крушения самолета на Филиппинах возросло до 29

Фото: Joint Task Force-Sulu via AP

Число жертв крушения военного самолета C-130 на Филиппинах возросло до 29 человек. Об этом сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на филиппинского военного.

Еще 17 человек объявлены пропавшими без вести. Пострадали при трагедии 50 человек.

Военное воздушное судно разбилось при посадке на остров Холо в провинции Сулу. На борту, по предварительным данным, находились не менее 85 человек. Спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Генерал вооруженных сил страны Сирилито Собехана сообщал, что трагедия произошла из-за того, что самолет не попал на взлетно-посадочную полосу.

