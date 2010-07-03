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В мире

14:03

Президент Филиппин пострадал, катаясь на мотоцикле

за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/ZUMA/Chaiwat Subprasom

74-летний президент Филиппин Родриго Дутерте упал с мотоцикла и получил легкие ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я хотел бы заверить нацию, что президент в безопасности, он в надежных руках и в добром здравии", – заявил официальный представитель президента Сальвадор Панело на пресс-конференции в Маниле. Он рассказал, что вечером 16 октября Дутерте катался на мотоцикле по территории своей резиденции и упал. В результате падения политик получил легкие ушибы и царапины на локте и колене.

По информации агентства, мотоциклы являются настоящей страстью филиппинского лидера. Однажды Дутерте признался, что может развить скорость в 180 километров в час. После своего избрания президентом в 2016 году глава государства заверил, что подчинится требованию службы безопасности "держаться подальше от мотоциклов".

Ранее сообщалось, что во время выступления Родриго Дутерте перед сенатом на плечо президента Филиппин заполз огромный таракан. Судя по кадрам видеозаписи, филиппинский лидер сначала даже не обратил внимания на насекомое, но через несколько секунд к нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг. Тогда политик пошутил, что насекомое могли послать представители оппозиционной Либеральной партии.

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