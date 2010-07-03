Огромный таракан заполз на президента Филиппин во время выступления

Огромный таракан заполз на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте во время выступления перед сенатом, передает портал "Мир 24".
На опубликованных кадрах видно, что президент сначала не обратил внимания на насекомое. Однако через несколько секунд к нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг. После этого Дутерте стряхнул насекомое рукой со своей одежды.
При этом глава Филиппин пошутил, что насекомое могли послать представители оппозиционной Либеральной партии. "Это либерал!", – сказал глава государства.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее выступил с предложением обязать артистов сниматься в социальной рекламе. По его словам, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров мог бы рекламировать средства для борьбы с тараканами.
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