Путин поздравил Трампа с Днем независимости США

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Владимир Путин поздравил американского лидера Дональда Трампа по случаю празднования Дня независимости США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в адрес американский властей была направлена соответствующая телеграмма.

День независимости США традиционно отмечается 4 июля. Посвящен он принятию Декларации независимости от Британской империи в 1776 году. В нынешнем году состоялось уже 244-е празднование.

Ранее по случаю Дня независимости публично выступил Дональд Трамп. Он заявил, что США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых. Такое высказывание он сделал в контексте борьбы с протестами в стране.

