Мосгордума поможет матери инвалида, которую обвиняют в незаконной продаже диазепама

5 июля, 17:17
Фото: ТАСС/Стоян Васев
Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова заявила, что члены ведомства готовы помочь матери ребенка-инвалида, в отношении которой возбудили уголовное дело за перепродажу лекарства с психотропным веществом. Депутат также пообещала помочь женщине в лечении сына, передает РИА Новости.
"Этой женщине нужно помочь и, прежде всего, вылечить ее сына. Я готова заняться ребенком, ему надо помогать вне зависимости от чего-то", – сообщила Стебенкова.
Также она отметила, что подозреваемая имеет право воспользоваться помощью юристов бесплатно.
Замглавы комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям, главный внештатный детский реабилитолог Минздрава РФ Татьяна Батышева поддержала Стебенкову и призвала помочь женщине, подчеркнув, что "наказывать и сажать человека за то, что она совершила проступок, неправильно".
"Если мама ребенка попросит о помощи, мы безусловно подключимся. Я понимаю, что такое иметь ребенка-инвалида, да еще с таким тяжелым заболеванием, как эпилепсия. В таких ситуациях лекарство на вес золота. Иногда препарат может даже жизнь спасти. Также нужно учесть, что она мать-одиночка с ребенком-инвалидом на руках", – заявила Батышева.
Ранее полиция возбудила уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида, которая незаконно приобрела и попыталась перепродать лекарство с психотропным веществом.
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