Путин выразил соболезнования президенту Мексики после ЧП в Мехико

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Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с катастрофой в метро Мехико, которая унесла жизни 25 человек. Об этом сообщает RT.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико 4 мая. По словам очевидцев, в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращались с работы. Причины произошедшего выясняются.

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро, по которой передвигался поезд.

Трагедия унесла жизни 25 человек, среди которых оказался 13-летний ребенок.

