Число жертв при обрушении метромоста в Мехико возросло до 25

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Число жертв обрушения метромоста в столице Мексики возросло до 25. Имена погибших обнародовала прокуратура мексиканской столицы в Twitter.
"Прокуратура Мехико информирует, что тела всех погибших в ходе прискорбных событий на 12-й линии столичного метрополитена были опознаны и переданы родственникам", – говорится в сообщении.
Как уточняется, среди жертв оказался 13-летний ребенок.
Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико 4 мая. По словам очевидцев, в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращались с работы. Причины произошедшего выясняются.
Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро, по которой передвигался поезд.
В Мехико обрушился метромост с поездом