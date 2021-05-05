Число жертв при обрушении метромоста в Мехико возросло до 25

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Число жертв обрушения метромоста в столице Мексики возросло до 25. Имена погибших обнародовала прокуратура мексиканской столицы в Twitter.

"Прокуратура Мехико информирует, что тела всех погибших в ходе прискорбных событий на 12-й линии столичного метрополитена были опознаны и переданы родственникам", – говорится в сообщении.

Как уточняется, среди жертв оказался 13-летний ребенок.

Метромост вместе с поездом рухнул в Мехико 4 мая. По словам очевидцев, в поезде было довольно много людей. Большинство из них возвращались с работы. Причины произошедшего выясняются.

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро, по которой передвигался поезд.

