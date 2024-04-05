Песков заявил, что выступающие за рубежом спортсмены из РФ все равно являются российскими

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Многие спортсмены из РФ, которые выступают за рубежом, в том числе в недружественных странах, все равно для нас являются российскими. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в курсе о том, что не только теннисисты, но и другие спортсмены играют за границей.

Ранее политик указал, что атлеты из РФ сами могут принять решение и определить свою позицию об участии в Олимпийских Играх (ОИ) 2024 года в Париже. По его словам, кто готов участвовать в соревнованиях, должны это сделать. Песков также напомнил об этическом вопросе и заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что российским спортсменам не придется подписывать документы.

В марте в МОК сообщили, что на ОИ-2024 квалифицировались 12 российских и семь белорусских спортсменов. Там добавили, что максимально классифицировать на Игры могут 55 атлетов из РФ, 28 – из Белоруссии.