Спортсмены РФ могут сами определять позицию по участию в ОИ-2024 – Песков

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Российские спортсмены могут сами принимать решение и определять свою позицию об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом (Владимиром Путиным. – Прим. ред.): наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участие в Олимпийских играх", – сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что те, кто готов принимать участие в Играх, должны это сделать. Также пресс-секретарь российского лидера напомнил об этическом вопросе и заявлении МОК о том, что спортсменам из России не придется подписывать документы.

В середине марта в Международном олимпийском комитете заявили, что на Олимпийские игры 2024 года в Париже квалифицировались 12 российских и 7 белорусских спортсменов. В организации подчеркнули, что максимально квалифицироваться на ОИ-2024 могут 55 спортсменов из России, а из Белоруссии – 28. Однако представители из этих стран не будут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Игр.