Путин назвал приоритеты правоохранительных органов в рамках навязанного РФ конфликта

Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

Российские правоохранительные органы должны учитывать все угрозы, возникающие в условиях навязанного РФ конфликта, заявил Владимир Путин во время заседания коллегии МВД РФ.

Президент напомнил, что вооруженный конфликт на Украине был навязан России. В контексте данной ситуации и учитывая проведение СВО вся правоохранительная сфера, ключевым звеном которой является министерство внутренних дел, должна строить свою деятельность исходя из возникающих из-за этого угроз, указал он.

В подкрепление своих слов глава государства привел в пример меры безопасности, которые были приняты в том числе и органами МВД в годы Великой Отечественной войны.

"Порядок, дисциплина, строгое соблюдение закона должны быть абсолютно обеспечены и гарантированы. Никакой расхлябанности ни в коем случае ни по одному направлению деятельности допускать нельзя", – сказал Путин.

В рамках своего выступления президент также призвал министерство жестко реагировать на преступления на почве религиозной и национальной нетерпимости, поскольку это угроза единству и сплоченности многонационального народа России.

Путин отметил, что для достижения цели необходимо применять все доступные средства, включая профилактические меры и сотрудничество с религиозными организациями и общественными институтами.