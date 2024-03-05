Путин разрешил "Газпрому" частично не раскрывать корпоративную информацию

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Владимир Путин внес "Газпром" с рядом дочерних структур, Газпромбанк, "Газпромнефть", ГЭХ, "Мосэнерго" в перечень компаний, которые имеют право не полностью раскрывать корпоративную информацию. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, список пополнился 48 юрлицами. Кроме того, в него вошли региональные подразделения "Газпром газораспределение" и "Газпром трансгаз", ряд НПЗ (в том числе Московский и Омский), а также ряд структур "Газпромнефти".

Ранее Путин поздравил "Газпром" с 31-летием. Глава государства назвал компанию одним из мировых лидеров в отрасли. По словам президента, "Газпром" внес огромный вклад в технологический суверенитет России.

До этого стало известно, что компания установила новый суточный рекорд по поставкам газа российским потребителям – 1814,7 миллиона кубометров газа.