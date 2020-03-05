Путин поручил обеспечить сохранность могилы Кутузова

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранность могилы Михаила Кутузова, входящей в состав объектов культурного наследия. Соответствующее распоряжение было дано министерству культуры и правительству Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.
Российский лидер принял такое решение после встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений. Одна из участниц встречи доложила президенту, что у захоронения Кутузова нет общего паспорта. Также отмечалось, что могила находится под ведением разных учреждений.
Женщина предложила поставить погребение полководца на учет в министерство обороны, чтобы в ведомстве выделили средства на реставрацию могилы и реконструкцию ее убранства.
"Министерству культуры РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение сохранности объекта культурного наследия "Могила Кутузова Михаила Илларионовича (1745–1813)", – говорится в президентском поручении.
Также Путин отметил необходимость включения могилы Кутузова в состав Музейного фонда России.
Соответствующее распоряжение Минкультуры и петербургское правительство должны исполнить в срок до 1 июля.
Ранее сообщалось, что в некрополе Донского монастыря отреставрировали исторические надгробия. Они были поставлены представителям московской интеллигенции, купечества и дворянства в XIX и XX веках и на сегодняшний день потеряли былое величие. Реконструкторам же удалось вернуть практически первозданный вид памятных плит.
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