Комитет Госдумы одобрил штрафы до 1 млн рублей за фейковые новости

Думский комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал парламентариям принять законопроект о введении штрафа до одного миллиона рублей за фейковые новости во втором чтении. Решение приняли на заседании комитета, передает Агентство "Москва".
В роли авторов инициативы выступили депутаты и сенаторы во главе с первым зампредом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным. Они предлагают установить административную ответственность за распространение фейков в СМИ.
За нарушение рядовых граждан хотят наказывать на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. А вот размер штрафов для юрлиц составит от 400 тысяч до одного миллиона рублей. В последнем случае предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения.
Предполагается, что принятие документа позволит СМИ выполнять их основную функцию, предоставляя достоверную, полную и объективную информацию обществу.
Ранее депутат "Единой России" Андрей Исаев предположил, что рассмотрение законопроектов о фейковых новостях и неуважении к власти во втором чтении может состояться уже 6 марта. Парламентарий уточнил, что профильные комитеты по-прежнему продолжают работать над изменениями.
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