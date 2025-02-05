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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что высказывания украинского президента Владимира Зеленского о передаче Украине ядерного оружия граничат с безумием.

"Собственно, есть как бы режим нераспространения ядерного оружия и так далее, и тому подобное", – напомнил он.

Песков также выразил надежду, что в Европе остались политики, которые осознают абсурдность и опасность обсуждений передачи ядерного оружия Киеву.

Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану сообщил, что процесс вступления Украины в НАТО может затянуться на годы и десятилетия, а для обеспечения безопасности западные страны должны предоставить украинской стороне ядерное оружие.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания Зеленского о необходимости передать Украине ядерное оружие выдают в нем маньяка, который "рассматривает планету как объект своих больных фантазий".

По ее словам, такие заявления доказывают, что атомные станции для президента Украины являются не источником мирной энергетики, а оружием, необходимым киевскому режиму для шантажа.

