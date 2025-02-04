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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости передать Украине ядерное оружие выдают в нем маньяка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, такие заявления доказывают, что атомные станции для Зеленского являются не источником мирной энергетики, а оружием, необходимым киевскому режиму для шантажа.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус передал Украине первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155. Власти ФРГ планируют передать Киеву 54 таких САУ.

По данным производителей, САУ оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM. Для цифрового управления артиллерийской системы достаточно экипажа, состоящего из водителя и командира.