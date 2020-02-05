За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

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Уголовное наказание за невыплату зарплаты более чем за два месяца могут ужесточить, сообщает газета "Известия".
Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность признать это преступлением средней тяжести. В этом случае будет предусматриваться наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Сегодня за частичную невыплату зарплаты, а также пенсий, стипендий и пособий на протяжении трех месяцев и больше руководителю организации грозит до года лишения свободы, за полную свыше двух месяцев – до трех лет. Также предусмотрены штрафы, общественные работы и дисквалификация.
По данным официальной статистики, на 1 декабря 2019 года российские работодатели суммарно задолжали сотрудникам 2,9 миллиарда рублей. Это на 20% больше, чем на 1 января того же года.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев считает, что ужесточение закона будет способствовать активным выплатам для пострадавших подчиненных.
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов, напротив, полагает, что предложенные властями санкции не соразмерны преступлению, как и практика штрафования, которая направлена на увеличение госбюджета, а не на выплаты для работников.
Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке взыскания долгов по заработной плате со счетов работодателей. Согласно закону, трудовые инспекторы смогут направлять судебным приставам решения о взыскании с работодателей задолженностей по зарплате напрямую.
Решение инспектора будет оформляться в виде исполнительного документа. Если работодатель не согласен с вынесенным решением, то у него будет 10 дней для обжалования постановления. Если решение не было обжаловано и исполнено, деньги со счета работодателя спишут принудительно.
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