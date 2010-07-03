Эксперт поддержал предложение Минюста ужесточить санкции за задержку зарплат

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Ужесточение штрафов за задержку заработной платы необходимо. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Эксперт поддержал инициативу Минюста, согласно которой количество штрафов за невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги.
"Работодатель после принятия мер будет рационально относиться в том числе к выплате заработных плат. С учетом того, что для предприятий выше уровня "индивидуальный предприниматель" цифра 30–50 тысяч (сейчас Административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 до 50 тысяч рублей. – Прим. ред.) за долги по зарплате является несущественной", – объяснил эксперт.
Эксперт добавил, что в определенной части долгов по зарплате причиной является не только "злая воля работодателей", но и реальные экономические проблемы на предприятии.
"Примерно до трети долгов по заработной плате приходится на предприятия, находящиеся на стадии банкротства. Это цифра уже несколько лет является постоянной", – сказал Шершуков.
Ранее стало известно, что министерство юстиции считает необходимым ужесточить санкции в отношении работодателей, не выплативших заработную плату в срок.
В настоящее время законодательство предусматривает для компаний-нарушителей штраф до 50 тысяч рублей вне зависимости от числа сотрудников, не получивших зарплату. В ведомстве считают, что невыплата денег каждому работнику образует отдельный состав правонарушения, поэтому и наказание должно назначаться за все. В таком случае сумма штрафа может достигать 50 миллионов рублей.
Министерство также предложило разработать проект "особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях" для решения проблемы задержек.
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