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Экономика

11:23

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Эксперт поддержал предложение Минюста ужесточить санкции за задержку зарплат

Поделом. Что ждет работодателей за задержку зарплат
общество экономика эксклюзив

Фото: depositphotos/ilkaydede

Ужесточение штрафов за задержку заработной платы необходимо. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Эксперт поддержал инициативу Минюста, согласно которой количество штрафов за невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги.

"Работодатель после принятия мер будет рационально относиться в том числе к выплате заработных плат. С учетом того, что для предприятий выше уровня "индивидуальный предприниматель" цифра 30–50 тысяч (сейчас Административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 до 50 тысяч рублей. – Прим. ред.) за долги по зарплате является несущественной", – объяснил эксперт.

Долги по заработной плате – вещь неприемлемая для нормального ведения бизнеса. Те предприниматели, которые не могут платить работникам в срок, не могут заниматься ведением бизнеса. Они должны идти в наемные работники, поскольку не в состоянии организовать производство таким образом, чтобы при этом выплачивать деньги работникам за тот труд, который он делает.
Александр Шершуков
зампредседателя Федерации независимых профсоюзов

Эксперт добавил, что в определенной части долгов по зарплате причиной является не только "злая воля работодателей", но и реальные экономические проблемы на предприятии.

"Примерно до трети долгов по заработной плате приходится на предприятия, находящиеся на стадии банкротства. Это цифра уже несколько лет является постоянной", – сказал Шершуков.

Ранее стало известно, что министерство юстиции считает необходимым ужесточить санкции в отношении работодателей, не выплативших заработную плату в срок.

В настоящее время законодательство предусматривает для компаний-нарушителей штраф до 50 тысяч рублей вне зависимости от числа сотрудников, не получивших зарплату. В ведомстве считают, что невыплата денег каждому работнику образует отдельный состав правонарушения, поэтому и наказание должно назначаться за все. В таком случае сумма штрафа может достигать 50 миллионов рублей.

Министерство также предложило разработать проект "особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях" для решения проблемы задержек.

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Соболева Илона

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