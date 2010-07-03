Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство юстиции считает необходимым ужесточить санкции в отношении работодателей, не выплативших заработную плату в срок. Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящее время законодательство предусматривает для компаний-нарушителей штраф до 50 тысяч рублей вне зависимости от числа сотрудников, не получивших зарплату. В ведомстве считают, что невыплата денег каждому работнику образует отдельный состав правонарушения, поэтому и наказание должно назначаться за все. В таком случае сумма штрафа может достигать 50 миллионов рублей.

Министерство также предложило разработать проект "особенной части Кодекса РФ об административных правонарушениях" для решения проблемы задержек.

Ранее Центробанк захотел освободить от сопутствующих расходов переводы зарплат на счета в других банках, чтобы побороть "зарплатное рабство". Если работникам позволят бесплатно перечислять средства с зарплатной карты на свои счета в других банках, то это уменьшит издержки при использовании услуг разных кредитных организаций.

