Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:47

Путин подписал закон об упрощенном порядке взыскания долга по зарплате

общество

Фото: depositphotos/gutaper

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке взыскания долгов по заработной плате со счетов работодателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, трудовые инспекторы смогут направлять судебным приставам решения о взыскании с работодателей задолженностей по зарплате напрямую.

Решение инспектора будет оформляться в виде исполнительного документа. Если работодатель не согласен с вынесенным решением, то у него будет 10 дней для обжалования постановления. Если решение не было обжаловано и исполнено, деньги со счета работодателя спишут принудительно.

Новый порядок взыскания значительно ускорит саму процедуру. Работникам не придется обращаться в суд, достаточно будет жалобы в трудовую инспекцию. С другой стороны снизится нагрузка на судебную систему.

Ранее министерство юстиции предложило ужесточить санкции в отношении работодателей, не выплативших заработную плату в срок. В ведомстве считают, что невыплата денег каждому работнику образует отдельный состав правонарушения. В таком случае сумма штрафа может достигать 50 миллионов рублей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика