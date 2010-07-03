Путин подписал закон об упрощенном порядке взыскания долга по зарплате

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Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке взыскания долгов по заработной плате со счетов работодателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, трудовые инспекторы смогут направлять судебным приставам решения о взыскании с работодателей задолженностей по зарплате напрямую.

Решение инспектора будет оформляться в виде исполнительного документа. Если работодатель не согласен с вынесенным решением, то у него будет 10 дней для обжалования постановления. Если решение не было обжаловано и исполнено, деньги со счета работодателя спишут принудительно.

Новый порядок взыскания значительно ускорит саму процедуру. Работникам не придется обращаться в суд, достаточно будет жалобы в трудовую инспекцию. С другой стороны снизится нагрузка на судебную систему.

Ранее министерство юстиции предложило ужесточить санкции в отношении работодателей, не выплативших заработную плату в срок. В ведомстве считают, что невыплата денег каждому работнику образует отдельный состав правонарушения. В таком случае сумма штрафа может достигать 50 миллионов рублей.

