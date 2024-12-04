Путин заявил, что США за 10 лет получили "с неба" 10 трлн долларов

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Использование доллара как мировой валюты приносит США незаработанные деньги в большом объеме, из-за чего Штаты получили "с неба" 10 триллионов долларов за 10 лет, заявил Владимир Путин.

"Соединенные Штаты за счет доллара продолжают заниматься эксплуатацией других экономик мира в свою пользу. Об этом мало кто задумывается, но это факт", – заявил президент РФ, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Он напомнил, что избранного президента США Дональда Трампа не было в Белом доме 4 года, за это время произошли различные изменения, включая американскую экономику. Путин уверен, что политические противники Трампа сделали многое, чтобы подорвать основы американской валюты как мировой резервной денежной единицы.

"Сделали это своими руками, используя доллар как инструмент политической, а может, и вооруженной борьбы", – подчеркнул лидер РФ.

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказывал, что процесс эрозии доллара уже запущен, он находится в процессе и набирает силу. В частности, уже для многих стран эта валюта становится менее интересней как резерв.

