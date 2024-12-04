Путин заявил, что в Китае стали делать автомобили лучше и дешевле, чем в Европе

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Владимир Путин поздравил китайских автопроизводителей с блестящими результатами. В ходе XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" президент заявил, что в Китае стали делать автомобили лучше и дешевле, чем в Европе.

"Да, китайским нашим друзьям удалось привлечь самых опытных, самых интересных, перспективных специалистов, в том числе из некогда стран – лидеров мирового автопрома, и удалось создать действительно конкурентноспособные продукты", – сказал российский лидер.

Он напомнил, что сотрудничество Москвы и Пекина в сфере автопроизводства "началось не вчера" и не связано с уходом европейских производителей – реальная работа идет с 2015 года.

"Это связано не с тем, что от нас, скажем, немецкие производители начали уходить, а связано прежде всего с тем, что китайские товаропроизводители стали делать товар лучше, чем в Европе, и дешевле. Вот это основной показатель", – пояснил президент.

Путин также назвал европейские меры борьбы с китайскими автомобилями некорректными и вредными.

Ранее президент выразил недоумение в связи с уходом Volkswagen с российского рынка. По его словам, производитель мог бы получать привлекательную выручку на российском рынке, продолжая реализовывать продукцию и поставлять компоненты.

Он напомнил, что Россия никогда не принимала нерыночных мер против немецких компаний, как это делали другие страны. Президент напомнил, что у РФ с Германией на протяжении десятилетий были хорошие отношения и взаимопонимание.