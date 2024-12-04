Путин заявил, что Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата

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Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата. Об этом заявил Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Российский лидер уточнил, что в 2024 году Агентство стратегических инициатив (АСИ) РФ оценило бизнес-климат в стране и сравнило результаты с другими государствами. АСИ использовало тот же подход, что и Всемирный банк в своем новом рейтинге, подчеркнул Путин. По его словам, было учтено более 800 критериев.

Как показало исследование, продолжил президент, РФ входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестклимата, при этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания госуслуг Россия опередила все страны. А по таким параметрам, как регистрация предприятий и управление недвижимостью, РФ занимает второе место, пояснил Путин.

Ранее глава государства поручил правительству и Российскому экспортному центру расширить программу "Сделано в России" для продвижения отечественных товаров за рубежом и создания позитивного образа страны. Он считает, что российские товары, в том числе промышленные, с высокой добавленной стоимостью, должны быть не только узнаваемы, но и доступны для иностранцев. Действовать надо "очно и дистанционно", заявил лидер РФ.