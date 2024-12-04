Путин: с 1 января в РФ заработает долевое страхование жизни граждан

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С 1 января 2025 года в России заработает долевое страхование жизни граждан, совмещающее страхование и инвестирование, заявил Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

По его словам, в таком виде страхования будут совмещаться принципы классического страхования и инвестирования, когда гражданин одновременно вкладывает свои средства в акции компаний, получает от них доход и при этом страхует свою жизнь и здоровье.

В сентябре текущего года сообщалось, что в России возросла популярность накопительного страхования жизни (НСЖ). Взносы в апреле – июне 2024 года выросли на 105% и составили 168 миллиардов рублей.

Руководитель по работе с физлицами одной страховой компании Максим Колядов заявлял, что среди клиентов НСЖ 44% накапливают на образование детей, а 26% формируют финансовую подушку безопасности. Еще 25% граждан планируют получить средства на пенсии и 13% – откладывают на медицинские расходы. При этом, подчеркнул Колядов, многие клиенты имеют кредиты, которые необходимо защищать.

При этом сборы в сфере некредитного страхования жизни также достигли рекордных 260 миллиардов рублей, показав рост почти на 50% к предыдущему кварталу. В период с апреля по июнь объем страховых премий вырос более чем на 30%.